Трамп: Россия и Украина подошли очень близко к урегулированию конфликта

Трамп сообщил, что Россия и Украина очень близки к решению конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступили перед журналистами по итогам встречи. Они провели переговоры во Флориде. По словам Дональда Трампа, стороны конфликта очень близки к разрешению кризиса.

Хозяин Белого дома добавил, что договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты через несколько недель. На встрече во Флориде обсуждались все пункты мирного плана.

Как заявил Зеленский, Киеву и Вашингтону удалось согласовать пункты украинского плана почти на 100%. Однако, по словам Дональда Трампа, территориальный вопрос остается нерешенным.

Президент США также отметил, что личная встреча между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским может состояться. По его мнению, переговоры возможны в надлежащее время.

