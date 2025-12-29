Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский выступили перед журналистами по итогам встречи. Они провели переговоры во Флориде. По словам Дональда Трампа, стороны конфликта очень близки к разрешению кризиса.
Хозяин Белого дома добавил, что договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты через несколько недель. На встрече во Флориде обсуждались все пункты мирного плана.
Как заявил Зеленский, Киеву и Вашингтону удалось согласовать пункты украинского плана почти на 100%. Однако, по словам Дональда Трампа, территориальный вопрос остается нерешенным.
Президент США также отметил, что личная встреча между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским может состояться. По его мнению, переговоры возможны в надлежащее время.