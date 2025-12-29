Трамп и Зеленский рассказали о предстоящем референдуме на Украине

Владимир Зеленский раскрыл, как может быть решен территориальный вопрос с Донбассом. По его словам, референдум может быть одним из ключей для этого замка, нужно соблюдать конституцию Украины.
«Скорее всего, план придется вынести на голосование в парламенте или провести референдум. Я знаю, чего хотят украинцы. По данным опроса, 91% респондентов выступают за прекращение войны», — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с Зеленским.