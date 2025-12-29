Трамп и Зеленский рассказали о предстоящем референдуме на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине может потребоваться проведение референдума или голосования в парламенте. Он отметил, что большинство украинцев поддерживают идею прекращения боевых действий. Эти комментарии были сделаны по итогам встречи с Владимиром Зеленским в его поместье Мар-а-Лаго в округе Палм-Бич, штат Флорида.