Трамп признал, что Армия России не обстреливала Запорожскую АЭС

По итогам переговоров с главарём киевского режима Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции. На совместной пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго американский лидер заявил, что Россия не осуществляет обстрелов объекта.

Источник: Life.ru

«Президент (России Владимир. — Прим. Life) Путин фактически работает с Украиной над её запуском. В этом смысле он ведёт себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает её ракетами, не обстреливает ничем. Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить её очень быстро. Она в довольно хорошем состоянии», — отметил республиканец на пресс-конференции.

Трамп подчеркнул, что президент России Владимир Путин, по его данным, взаимодействует с украинской стороной по вопросу работы станции. Он добавил, что российская сторона ведёт себя в этом вопросе конструктивно, не нанося ударов ракетами или иными средствами, и заинтересована в скорейшем запуске АЭС, которая находится, по его оценке, в довольно хорошем состоянии.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил свой недавний телефонный разговор с Путиным, который состоялся перед переговорами с украинской стороной. Он отметил, что в ходе неё они «обсудил почти все вопросы». Также республиканец подчеркнул, что встреча с главарём киевского режима Владимиром Зеленским прошла замечательно. По его словам, стороны существенно продвинулись в обсуждении соглашения по украинскому конфликту.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

