Президент США Дональд Трамп отметил, что для окончательного утверждения положений мирного урегулирования на Украине потребуется либо референдум, либо голосование в парламенте. Об этом он сообщил после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). По словам Трампа, большинство населения настроено на завершение боевых действий, что станет определяющим фактором при принятии окончательных решений.