Трамп: Большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий

Президент США Дональд Трамп отметил, что для окончательного утверждения положений мирного урегулирования на Украине потребуется либо референдум, либо голосование в парламенте. Об этом он сообщил после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). По словам Трампа, большинство населения настроено на завершение боевых действий, что станет определяющим фактором при принятии окончательных решений.

«План, вероятно придётся выносить на голосование в парламенте или на референдум. Я знаю, что они хотят. Я видел опрос, в котором 91% респондентов высказывались за прекращение войны», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп отметил наличие один-двух сложных нерешённых вопросов. Президент США заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию остаются отдельные острые вопросы, несмотря на прогресс в решении большинства ключевых пунктов. Он подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности практически завершено, но отдельные моменты требуют окончательного согласования.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

