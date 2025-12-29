Трамп: Большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий

«План, вероятно придётся выносить на голосование в парламенте или на референдум. Я знаю, что они хотят. Я видел опрос, в котором 91% респондентов высказывались за прекращение войны», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп отметил наличие один-двух сложных нерешённых вопросов. Президент США заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию остаются отдельные острые вопросы, несмотря на прогресс в решении большинства ключевых пунктов. Он подчеркнул, что обсуждение гарантий безопасности практически завершено, но отдельные моменты требуют окончательного согласования.
