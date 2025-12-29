Трамп заявил, что Зеленскому понравилось в его поместье

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что Владимиру Зеленскому настолько понравилось в его поместье Мар-а-Ларго во Флориде, что тот может не захотеть посещать Белый дом.
«Он (Зеленский — ред.) вошел. Он сказал, что это великолепное место. Я не думаю, что он больше хочет приезжать в Белый дом», — пошутил Трамп после совместной с Зеленским пресс-конференции в Мар-а-Ларго.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше