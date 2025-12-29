Ричмонд
Трамп заявил, что Зеленскому понравилось в его поместье

Трамп: Зеленскому понравилось в Мар-а-Лаго, он может не захотеть в Белый дом.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сказал, что Владимиру Зеленскому настолько понравилось в его поместье Мар-а-Ларго во Флориде, что тот может не захотеть посещать Белый дом.

«Он (Зеленский — ред.) вошел. Он сказал, что это великолепное место. Я не думаю, что он больше хочет приезжать в Белый дом», — пошутил Трамп после совместной с Зеленским пресс-конференции в Мар-а-Ларго.

