Трамп: Россия не обстреливала Запорожскую АЭС

Трамп отметил, что Путин хотел бы видеть Запорожскую АЭС открытой и для Киева в том числе.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп во время пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским сделал заявления о Запорожской АЭС. Он признал, что Москва не обстреливала объект.

Дональд Трамп отметил, что президент РФ Владимир Путин хотел бы видеть Запорожскую АЭС открытой для всех. По его словам, в том числе, для украинцев. Президент США также уточнил, что переговорный процесс движется в нужном русле.

«Если все пойдет хорошо, понадобится до нескольких недель. Но все может пойти по плохому», — завершил Дональд Трамп.

Глава ЗАЭС Юрий Черничук ранее заявил, что сотрудники Запорожской АЭС регулярно получают угрозы расправой со стороны Украины. Они поступают в «том или ином виде». Обстрелы станции также продолжаются.

