Зеленский заявил, что мирное урегулирование на Украине согласовано на 90%

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию. На совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго он сообщил, что 20-пунктный план достижения мира согласован уже на 90%.

Источник: Life.ru

По словам экс-комика, стороны также практически полностью согласовали вопросы безопасности с европейскими партнёрами. Он отдельно отметил, что военная поддержка союзников согласована на 100%. Сейчас, как утверждает Зеленский, обсуждается последовательность дальнейших практических шагов.

Переговоры между Трампом и Зеленским продолжались более двух часов. После личной встречи они также провели видеоконференцию с рядом европейских лидеров для обсуждения достигнутых договорённостей.

Ранее республиканец оценил свой недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся перед переговорами с украинской стороной. Он заявил, что он обсудил с российским лидером практически все темы, и причём «очень подробно». СМИ отмечают, что если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

