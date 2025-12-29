Зеленский заявил, что мирное урегулирование на Украине согласовано на 90%

Ранее республиканец оценил свой недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся перед переговорами с украинской стороной. Он заявил, что он обсудил с российским лидером практически все темы, и причём «очень подробно». СМИ отмечают, что если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован.