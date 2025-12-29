Трамп и Зеленский назвали составы рабочих групп по урегулированию конфликта

В состав американской команды вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и генерал Дэн Кейн. С украинской стороны участие в рабочей группе примут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов и замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
«Я думаю, что Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе. Он очень хорошо знает эту территорию. Он отлично справляется со своими обязанностями, и, возможно, они добавят ещё одного или двух человек», — отметил хозяин Белого дома.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что стороны ещё не согласовали вопрос о суверенитете над Донбассом. Обсуждение суверенитета остаётся ключевым элементом переговоров, однако процесс идёт в положительном направлении. По его словам, в ходе переговоров по украинскому урегулированию остаются один-два сложных вопроса, вопрос предоставления Украине гарантий безопасности решён почти полностью, однако отдельные пункты переговоров ещё требуют согласования.
