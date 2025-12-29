Трамп: Вопрос территорий остаётся нерешённым на переговорах по Украине

«Я бы не сказал, что (мы. — Прим. Life.ru) договорились, но мы приближаемся к договорённостям относительно этого. И это серьёзный вопрос. Безусловно, это один из серьёзных вопросов», — сказал Трамп.
По его словам, стороны ещё не достигли окончательного соглашения, но близки к нему больше, чем когда-либо ранее.
Ранее Зеленский подтвердил готовность обсуждать территориальные уступки с Трампом. Главарь киевского режима отметил, что переговоры будут вестись в рамках 20-пунктного плана, большинство пунктов которого уже согласовано. Он подчеркнул, что ключевыми остаются спорные положения по экономическому взаимодействию с США и порядок реализации достигнутых договорённостей.
