Трамп: Вопрос территорий остаётся нерешённым на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что территориальный вопрос является одним из ключевых и пока не урегулированных на переговорах по ситуации на Украине. Об этом американский лидер заявил после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Я бы не сказал, что (мы. — Прим. Life.ru) договорились, но мы приближаемся к договорённостям относительно этого. И это серьёзный вопрос. Безусловно, это один из серьёзных вопросов», — сказал Трамп.

По его словам, стороны ещё не достигли окончательного соглашения, но близки к нему больше, чем когда-либо ранее.

Ранее Зеленский подтвердил готовность обсуждать территориальные уступки с Трампом. Главарь киевского режима отметил, что переговоры будут вестись в рамках 20-пунктного плана, большинство пунктов которого уже согласовано. Он подчеркнул, что ключевыми остаются спорные положения по экономическому взаимодействию с США и порядок реализации достигнутых договорённостей.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

