Трамп заявил о нерешенном вопросе по поводу Донбасса

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о контроле над Донбассом пока не урегулирован, но находится «близко к разрешению». Об этом он сказал 28 декабря по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Ларго (Флорида). Его выступление транслировал Белый дом в соцсети X. По словам Трампа, судьбу территории должны определить стороны конфликта, однако процесс, по его оценке, уже сдвинулся с мертвой точки.