Трамп заявил о нерешенном вопросе по поводу Донбасса

Вопрос о контроле над Донбассом пока не решен, но уже близок к разрешению, сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о контроле над Донбассом пока не урегулирован, но находится «близко к разрешению». Об этом он сказал 28 декабря по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Ларго (Флорида). Его выступление транслировал Белый дом в соцсети X. По словам Трампа, судьбу территории должны определить стороны конфликта, однако процесс, по его оценке, уже сдвинулся с мертвой точки.
Трамп сообщил, что именно статус Донбасса остается предметом разногласий на переговорах. «И знаете, по этому поводу есть спор, так что им придется это уладить. Это вопрос, который они должны решить. Но я думаю, что дело движется в правильном направлении», — заявил Трамп, чью речь опубликовал Белый дом.
Ранее президент России Владимир Путин публично заявлял, что Москва добьется установления контроля над Донбассом «любым путем». Трамп предупредил главу Украины Владимира Зеленского о возможной потере дополнительных территорий в случае отказа от достижения соглашения с Россией.
Ранее Трамп уже заявлял, что Украина фактически утратила часть территорий, которые сейчас обсуждаются в контексте урегулирования конфликта с Россией, и что любые переговоры должны исходить из этого. Тогда он подчеркивал, что, по его мнению, перспективы прекращения боевых действий стали ближе, а президент России Владимир Путин заинтересован в завершении конфликта.