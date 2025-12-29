Трамп: Путин сообщил о готовности РФ помочь в восстановлении Украины

Выступая на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), Трамп утвердительно ответил на вопрос, готова ли Россия принять участие в восстановлении Украины. «Они будут помогать, Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха», — сказал глава Белого дома. «Президент Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет [поставок] энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам», — заявил Трамп, добавив, что состоявшийся 28 декабря телефонный разговор с Путиным «принес очень много хорошего».