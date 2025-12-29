Ричмонд
Зеленский допустил проведение референдума по отдельным пунктам мирного плана

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о возможном проведении референдума по отдельным пунктам плана мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом бывший комик заявил в ходе общения с прессой.

«Мы можем провести референдум по некоторым пунктам этого плана», — отметил Зеленский.

По его словам, решение о голосовании позволит уточнить позицию населения по ключевым аспектам урегулирования.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что на переговорах по украинскому урегулированию остаются один-два сложных нерешённых вопроса. По его словам, вопрос предоставления Украине гарантий безопасности решён почти полностью, однако отдельные пункты плана ещё требуют согласования. Кроме того, республиканец сообщил, что стороны ещё не согласовали вопрос о суверенитете над Донбассом. Обсуждение суверенитета остаётся ключевым элементом переговоров, однако процесс идёт в положительном направлении.

