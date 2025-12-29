Зеленский допустил проведение референдума по отдельным пунктам мирного плана

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что на переговорах по украинскому урегулированию остаются один-два сложных нерешённых вопроса. По его словам, вопрос предоставления Украине гарантий безопасности решён почти полностью, однако отдельные пункты плана ещё требуют согласования. Кроме того, республиканец сообщил, что стороны ещё не согласовали вопрос о суверенитете над Донбассом. Обсуждение суверенитета остаётся ключевым элементом переговоров, однако процесс идёт в положительном направлении.