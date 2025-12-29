Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что соглашение по Украине может быть достигнуто через пару недель

Достижение соглашения по урегулированию конфликта на Украине может занять всего несколько недель, но процесс может затянуться. Об заявил президент США Дональд Трамп по итогам встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Если бы всё пошло по-настоящему хорошо, может быть, несколько недель. А если всё пойдёт по-настоящему плохо, то этого не произойдёт. Это было бы очень плохо. Есть и такой шанс. Возможно, что этого не произойдёт. Но, думаю, через несколько недель мы узнаем, так это или иначе», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп подчеркнул, что переговоры по украинскому урегулированию перешли в финальную фазу и «контуры» сделки уже очерчены. Он отметил, что ключевые моменты согласованы, однако один-два сложных вопроса ещё требуют обсуждения, включая вопросы гарантий безопасности для Киева и определённые спорные пункты плана.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию. На совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом он сообщил, что 20-пунктный план достижения мира согласован уже на 90%. По словам экс-комика, стороны практически полностью согласовали вопросы безопасности с европейскими партнёрами, а военная поддержка союзников согласована на 100%. Сейчас обсуждается последовательность дальнейших практических шагов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше