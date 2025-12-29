«Если бы всё пошло по-настоящему хорошо, может быть, несколько недель. А если всё пойдёт по-настоящему плохо, то этого не произойдёт. Это было бы очень плохо. Есть и такой шанс. Возможно, что этого не произойдёт. Но, думаю, через несколько недель мы узнаем, так это или иначе», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп подчеркнул, что переговоры по украинскому урегулированию перешли в финальную фазу и «контуры» сделки уже очерчены. Он отметил, что ключевые моменты согласованы, однако один-два сложных вопроса ещё требуют обсуждения, включая вопросы гарантий безопасности для Киева и определённые спорные пункты плана.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию. На совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом он сообщил, что 20-пунктный план достижения мира согласован уже на 90%. По словам экс-комика, стороны практически полностью согласовали вопросы безопасности с европейскими партнёрами, а военная поддержка союзников согласована на 100%. Сейчас обсуждается последовательность дальнейших практических шагов.
