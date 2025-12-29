Ричмонд
Трамп ответил на вопрос о будущем статусе Донбасса: к чему пришли на переговорах

Трамп: территориальный вопрос в украинском урегулировании не решён.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопросы об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, переговоры движутся в нужном направлении. Однако территориальный вопрос всё еще не решен. Так хозяин Белого дома заявил в ходе совместной пресс-конференции с бывшим комиком Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп подчеркнул, что сторонам еще предстоит «уладить» вопрос статуса Донбасса. Другие пункты плана на встрече удалось согласовать, добавил он.

«Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что всё движется в правильном направлении», — подытожил Дональд Трамп.

Американский лидер также отметил, что президент РФ Владимир Путин и Зеленский могут провести личную встречу. По его словам, такие контакты возможны в надлежащее время. Однако к ним нужно подготовиться.

