Трамп ответил на вопрос о будущем статусе Донбасса: к чему пришли на переговорах

Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопросы об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, переговоры движутся в нужном направлении. Однако территориальный вопрос всё еще не решен. Так хозяин Белого дома заявил в ходе совместной пресс-конференции с бывшим комиком Владимиром Зеленским.