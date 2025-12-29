Трамп провел переговоры с Зеленским в США. Главное

После короткого интервью для журналистов Трамп и Зеленский приступили к закрытой части переговоров, которые продолжались около двух часов. Главные заявления со встречи — в материале «Известий».
Заявления после переговоров
Об урегулировании
После переговоров Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли отлично, и стороны подошли очень близко к урегулированию конфликта. По его оценке, вопрос, касающийся предоставления Украине гарантий безопасности, решен на 95%.
«Но я не люблю давать оценки в процентах, я просто думаю, что мы продвигаемся очень хорошо. Возможно, мы очень близко. Остаются один или два очень острых, очень сложных вопроса, но я думаю, что у нас все очень хорошо», — сказал Трамп.
Среди нерешенных тем — территориальный вопрос.
Дональд Трамп призвал поспешить со сделкой по Украине, заявив, что в ближайшие месяцы могут случиться дальнейшие потери территорий.
«Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», — сказал он.
Владимир Зеленский добавил, что украинская позиция по поводу территориальных уступок все еще расходится с российской: «Мы должны уважать наш закон и наш народ, территории, которые мы контролируем. Наша позиция ясна, как сказал президент Трамп, это очень сложный вопрос. Конечно, у нас с Россией разные позиции по этому вопросу».
В целом, по словам Зеленского, мирный план согласован на 90%.
«Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы всё ближе, даже наверное очень близко (к урегулированию на Украине — Ред.)», — сказал Трамп.
Президент США добавил, что планирует часто общаться с Зеленским в ближайшие недели, ближайшая встреча пройдет 29 декабря.
О разговоре с европейскими лидерами
Дональд Трамп также рассказал о звонке главам стран Европы: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».
Владимир Зеленский добавил, что на январь запланирована встреча Дональда Трампа с украинской делегацией и европейскими лидерами.
«Мы согласились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы финализировать все обсуждавшиеся вопросы. Мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, также европейских лидеров и украинскую делегацию в январе», — сказал он.
Как стало известно позднее, после переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. В формате видеоконфереции приняли участие президенты Финляндии Франции и Польши (Александр Стубб, Эммануэль Макрон и Кароль Навроцкий), главы правительств Великобритании, Германии, Италии и Норвегии (Кир Стармер, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони и Йонас Гар Стёре), а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Разговор длился около часа.
О Запорожской АЭС
Американский лидер признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС.
«Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем. Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро. Она в довольно хорошем состоянии», — сказал американский.
О референдуме на Украине
Дональд Трамп сказал, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте: «План, вероятно придется выносить на голосование в парламенте или на референдум. Я знаю, что они [украинцы] хотят. Я видел опрос, в котором 91% респондентов высказывались за прекращение войны».
О гарантиях безопасности
Дональд Трамп заявил, что Европа возьмет на себя значительную часть гарантий безопасности Украине, США будут помогать. Он также добавил, что Россия будет помогать в восстановлении Украины.
По словам Владимира Зеленского, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. «Гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы, а в военном контексте — согласованы на 100%», — добавил он.
О рабочей группе
Дональд Трамп рассказал также о рабочей группе по урегулированию конфликта.
«Итак, в состав рабочей группы войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, (председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн — Ред.) Кейн, Марко Рубио и еще несколько человек, которых мы собираемся привлечь к работе. Я думаю, Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе», — сказал он.
В свою очередь Зеленский сообщил, что в украинскую рабочую группу по урегулированию войдут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.
О торговых отношениях с Россией
Дональд Трамп также указал, что возобновление торговых отношений с Россией открывает большие возможности для Вашингтона.
«Мы не смогли торговать в значительных объемах или вообще торговать, что было очень обидно, потому что, как вы знаете, торговля с Россией могла бы принести большой успех. У них есть отличные земли, отличные полезные ископаемые и многое другое. А у нас есть то, что им очень нужно», — сказал американский лидер.
О «российском следе»
Американский президент заявил, что теория о «российском следе» во время американских президентских выборов в 2016 году мешала взаимодействию США и РФ.
«Но мистификация с “Россией, Россией, Россией”, которая была ужасной выдуманной, полностью фиктивной историей … на самом деле это мешало нам вести дела с Россией. И России тоже мешало взаимодействовать с нами. Но, несмотря на это, мы всё же ладим (c президентом РФ Владимиром Путиным — Ред.)», — сказал он.
Заявления до переговоров
О разговоре с Путиным
Президент США заявил о своей уверенности в серьезном настрое российского руководства в отношении урегулирования конфликта на Украине. Он также сказал, что после встречи с Зеленским намерен вновь позвонить Владимиру Путину.
Дональд Трамп добавил, что звонил Владимиру Путину с целью достижения сделки по урегулированию конфликта на Украине и выразил мнение, что Россия ценит посредничество США в украинском вопросе.
Об урегулировании конфликта
Дональд Трамп сказал, что для него урегулирование конфликта на Украине оказалось самым сложным. Он также предположил, что основные контуры сделки уже очерчены.
«Я полагаю, что у нас есть контуры сделки, которая хороша для Украины и хороша для всех», — сказал американский лидер.
Он также добавил, что для Украины есть серьезные экономические выгоды: предстоит масштабное восстановление.
«У страны есть значительные ресурсы», — сказал Трамп.
Американский лидер также выразил мнение, что сейчас переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на финальных стадиях.
«и мы посмотрим…, либо этот конфликт завершится, либо он будет продолжаться еще очень долгое время и еще миллионы людей будут убиты. Никто не хочет этого», — сказал президент США.
Он также добавил, что у него по-прежнему нет дедлайнов в вопросе мира.
О странах Европы и гарантиях безопасности Украине
Дональд Трамп отметил, что европейские страны будут очень сильно вовлечены в будущие гарантии безопасности Украине.
«Будут предусмотрены меры и оборудование в сфере безопасности, это будет прочное соглашение. Европейские страны активно вовлечены в этот процесс», — сказал.
Однако, как добавил Трамп, соглашение о гарантиях безопасности для Украины до сих пор не определено.
«Никто даже не знает, что будет содержаться в соглашении о безопасности», — сказал Трамп журналистам.
При этом американский лидер не уточнил, идет ли речь о многостороннем или двустороннем соглашении.
О российских активах
Дональд Трамп сказал в воскресенье журналистам, что решение по использованию замороженных российских активов Европой для восстановления Украины еще не принято.
Контекст
28 декабря прошла четвертая в 2025 году встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
В переговорах с американской стороны, помимо президента, участвовали также его зять Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф, глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, участвовавший в самой первой встрече с Зеленским, закончившейся перепалкой, на нынешних переговорах не присутствует.
С украинской стороны помимо Владимира Зеленского присутствовали также секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Рустем Умеров, глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, министр экономики Андрей Соболев, первый замглавы МИД Сергей Кислица и советник Офиса президента Александр Бевз.
Первая встреча Трампа и Зеленского состоялась в феврале этого года и закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. Следующая прошла в сентябре, а третья — в октябре. Трамп тогда не захотел делать совместного заявления, Зеленскому пришлось выступать перед прессой за забором Белого дома.
Важно отметить, что перед четвертой встречей издание Financial Times со ссылкой на источник сообщило о том, что ряд членов команды Зеленского выступал против его личной встречи с Дональдом Трампом из-за опасений повторения февральского скандала в Белом доме.
Зеленского по прибытии в Майами не встречали официальные лица США, только представители Украины.
28 декабря также состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, носил дружеский и деловой характер. Длился он 1 час 15 минут. Разговор стал первым с 16 октября и девятым с начала года.
Трамп назвал беседу «хорошей и очень продуктивной».
Юрий Ушаков отметил, что российский президент во время звонка согласился с предложением американской стороны продолжить работу по урегулированию украинского кризиса в рамках специально созданных рабочих групп. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также пояснил, что одна из них будет заниматься «различными аспектами проблематики безопасности», а другая — «вопросами экономической сферы».
«О параметрах начала функционирования этих рабочих групп будет условлено дополнительно в ближайшее время, очевидно, в самом начале января», — добавил Ушаков.
Кирилл Дмитриев же в своей соцсети X написал, что сторонники войны начали паниковать после телефонного разговора Путина и Трампа.