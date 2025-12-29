Трамп: Путин сообщил, что Россия готова помочь восстановить Украину

Ранее Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским как «отличный». Американский лидер отметил, что в ходе беседы они обсудили почти все вопросы очень подробно. На совместной пресс-конференции Трамп дал положительную оценку и встрече с Зеленским, заявив, что стороны обсудили множество важных тем, и подтвердил планы продолжения переговоров.