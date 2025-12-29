Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Путин сообщил, что Россия готова помочь восстановить Украину

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин выразил готовность оказать помощь Украине в восстановлении после урегулирования конфликта. Об этом республиканец заявил по итогам встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Источник: Life.ru

«Они будут помогать, Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, Путин был щедр в намерениях относительно поддержки Украины, включая поставки энергии и других ресурсов по низким ценам.

Ранее Трамп оценил свой телефонный разговор с Путиным перед встречей с Зеленским как «отличный». Американский лидер отметил, что в ходе беседы они обсудили почти все вопросы очень подробно. На совместной пресс-конференции Трамп дал положительную оценку и встрече с Зеленским, заявив, что стороны обсудили множество важных тем, и подтвердил планы продолжения переговоров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше