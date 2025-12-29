Трамп: Путин готов помочь в восстановлении Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил готовность России помочь в восстановлении Украины, если кризис будет урегулирован.
На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго Трамп подтвердил, что Россия готова участвовать в восстановлении Украины. Он отметил, что Путин «будет помогать» и подчеркнул, что «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха».
Трамп также добавил, что российский лидер проявил щедрость в вопросах поддержки Украины, включая поставки энергии и электричества по низким ценам. В завершение он отметил, что его недавний телефонный разговор с Путиным «принес очень много хорошего».
Также президент США Дональд Трамп заявил по результатам беседы с Владимиром Зеленским, что в ближайшие месяцы новые украинские территории, могут перейти под контроль России, поэтому «лучше заключить сделку сейчас».