Трамп попросил Зеленского поторопиться со сделкой по Украине

Ранее Трамп заявил, что достижение соглашения по урегулированию конфликта на Украине может занять всего несколько недель, но процесс может затянуться. Кроме того, хозяин Белого дома рассказал, что переговоры по украинскому урегулированию перешли в финальную фазу и «контуры» сделки уже очерчены. По словам американского лидера, переговоры находятся на финальном этапе, однако их исход пока остаётся неопределённым. Он отметил, что при отсутствии договорённостей конфликт может затянуться на длительный срок, что приведёт к новым человеческим потерям.