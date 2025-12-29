Трамп призвал ускориться с урегулированием конфликта на Украине

27 декабря президент России Владимир Путин заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с занимаемых территорий «сводится к нулю», так как российская армия успешно продвигается в зоне боевых действий. Он добавил, что Россия готова достигать поставленных целей путем продолжения конфликта, если власти Украины не пойдут на компромисс.