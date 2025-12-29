Трамп допустил прямые переговоры Путина и Зеленского в «надлежащее время»

«Я, безусловно, это допускаю, в надлежащее время. Он (Владимир Путин. — Прим. Life) хочет, чтобы оно (урегулирование. — Прим. Life) было достигнуто. Он сказал мне это очень уверенно, я ему верю», — сказал хозяин Белого дома журналистам.
Отвечая на вопрос о перспективе трёхсторонней встречи, американский лидер подтвердил, что допускает такой сценарий. Трамп сослался на уверенность президента России в достижении урегулирования, отметив, что верит его словам. Озвучивая эту позицию на совместной пресс-конференции в Мар-а-Лаго, республиканец подчеркнул необходимость выбора правильного момента для подобных переговоров.
Также Трамп заявил, что достижение соглашения по завершению конфликта на Украине может занять всего несколько недель, но процесс может затянуться. Республиканец также отметил, что территориальный вопрос является одним из ключевых и пока не урегулированных на переговорах. Глава Белого дома отметил, что вопрос суверенитета Донбасса пока не решён, но процесс идёт в положительном направлении.
