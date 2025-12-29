Трамп допустил прямые переговоры Путина и Зеленского в «надлежащее время»

Также Трамп заявил, что достижение соглашения по завершению конфликта на Украине может занять всего несколько недель, но процесс может затянуться. Республиканец также отметил, что территориальный вопрос является одним из ключевых и пока не урегулированных на переговорах. Глава Белого дома отметил, что вопрос суверенитета Донбасса пока не решён, но процесс идёт в положительном направлении.