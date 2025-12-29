Трамп заявил, что не видит смысла в личном визите на Украину

Трамп пояснил, что его главная цель — заключить соглашение. При этом он не исключил возможность визита, если это будет способствовать спасению жизней. Президент США напомнил, что ранее предлагал выступить перед украинским парламентом, и готов сделать это, если подобный шаг окажет реальную помощь мирному процессу. Свою позицию он озвучил на совместной пресс-конференции в Мар-а-Лаго 28 декабря.
Ранее Life.ru писал, что по итогам переговоров с Зеленским президент Трамп сделал заявление относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции. По его словам, Россия не осуществляет обстрелов объекта. Республиканец подчеркнул, что президент России Владимир Путин, по его данным, взаимодействует с украинской стороной по вопросу работы станции. Он добавил, что российская сторона ведёт себя в этом вопросе конструктивно, не нанося ударов ракетами или иными средствами, и заинтересована в скорейшем запуске АЭС, которая находится, по его оценке, в довольно хорошем состоянии.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.