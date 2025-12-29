Трамп заявил, что не видит смысла в личном визите на Украину

Ранее Life.ru писал, что по итогам переговоров с Зеленским президент Трамп сделал заявление относительно ситуации на Запорожской атомной электростанции. По его словам, Россия не осуществляет обстрелов объекта. Республиканец подчеркнул, что президент России Владимир Путин, по его данным, взаимодействует с украинской стороной по вопросу работы станции. Он добавил, что российская сторона ведёт себя в этом вопросе конструктивно, не нанося ударов ракетами или иными средствами, и заинтересована в скорейшем запуске АЭС, которая находится, по его оценке, в довольно хорошем состоянии.