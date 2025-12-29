Трамп заявил, что Европа должна давать гарантии безопасности Украине

«Мы хотим работать с Европой. И Европа возьмёт на себя большую часть этого, как вы можете себе представить: она находится прямо там. Но мы будем помогать Европе, 100%. Как они помогают нам», — отметил американский лидер.
По словам Трампа, США обеспечат поддержку европейским партнёрам в формировании гарантий безопасности для Украины.
Трамп оценил встречу с Зеленским как продуктивную и отметил, что переговоры позволили значительно продвинуться в согласовании ключевых аспектов урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что дальнейшие встречи с участием обеих сторон запланированы на ближайшие недели.
Ранее сообщалось, что на переговорах по украинскому урегулированию остаются один-два сложных нерешённых вопроса. Хозяин Белого дома отметил, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности решён почти полностью, однако отдельные пункты плана требуют согласования.