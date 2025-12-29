Ричмонд
Трамп заявил, что Европа должна давать гарантии безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что гарантий безопасности Украине следует ожидать прежде всего от Европы, однако Соединённые Штаты готовы принять участие в этом процессе. Об этом республиканец заявил после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич.

Источник: Reuters

«Мы хотим работать с Европой. И Европа возьмёт на себя большую часть этого, как вы можете себе представить: она находится прямо там. Но мы будем помогать Европе, 100%. Как они помогают нам», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, США обеспечат поддержку европейским партнёрам в формировании гарантий безопасности для Украины.

Трамп оценил встречу с Зеленским как продуктивную и отметил, что переговоры позволили значительно продвинуться в согласовании ключевых аспектов урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что дальнейшие встречи с участием обеих сторон запланированы на ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что на переговорах по украинскому урегулированию остаются один-два сложных нерешённых вопроса. Хозяин Белого дома отметил, что вопрос предоставления Украине гарантий безопасности решён почти полностью, однако отдельные пункты плана требуют согласования.

