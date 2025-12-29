Ричмонд
Трамп допустил обращение к Раде, если это поможет спасти тысячи жизней

Президент США Дональд Трамп выразил готовность лично обратиться к украинским парламентариям. Он заявил, что такой шаг возможен. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции после встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Я предлагал поехать и выступить перед их парламентом. И, знаете, если бы это помогло, я не знаю, помогло бы или нет. Я думаю, наверное, это помогло бы, но я не знаю, насколько это приветствуется… Не знаю, было бы необходимо, но если бы это помогло спасать 25 тысяч жизней в месяц, да что угодно, я бы, конечно, хотел это сделать», — заявил республиканец журналистам.

Трамп отметил, что точно не может оценить, насколько такая инициатива была бы действенной или востребованной, однако допустил, что она могла бы оказать положительный эффект. Американский лидер подчеркнул, что главным критерием для принятия решения является потенциальное спасение человеческих жизней.

Ключевым условием он назвал практическую пользу от этого жеста. Трамп подчеркнул, что если его выступление поможет сохранять десятки тысяч жизней ежемесячно, он, безусловно, готов на такой визит.

Ранее Зеленский сообщил о возможном проведении референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, решение о голосовании позволит уточнить позицию населения по ключевым аспектам урегулирования. Также Трамп заявил, что осведомлён насчёт позиции украинцев о завершении конфликта. Он отметил, что большинство украинцев выступает за прекращение боевых действий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

