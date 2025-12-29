Ричмонд
Зеленский отреагировал на слова Трампа о России нервным тиком

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заметно разнервничался, когда американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это следует из трансляции совместной пресс-конференции по итогам встречи в Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

Зеленский отреагировал на слова о России нервным тиком. Видео © X / The White House.

Хозяин Белого дома заявил, что Россия заинтересована в успехе Украины, что вызвало заметную реакцию экс-комика. Кроме того, республиканец отметил, что верит российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее Life.ru писал, что на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон трижды почесал нос, после чего выразительно посмотрел на Зеленского — и этого оказалось достаточно, чтобы запустить волну предположений и мемов. Пользователи немедленно начали строить версии: от «нервного тика» до намёка «на планы на вечер».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

