Зеленский отреагировал на слова Трампа о России нервным тиком

Ранее Life.ru писал, что на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон трижды почесал нос, после чего выразительно посмотрел на Зеленского — и этого оказалось достаточно, чтобы запустить волну предположений и мемов. Пользователи немедленно начали строить версии: от «нервного тика» до намёка «на планы на вечер».