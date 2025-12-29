Американский лидер Дональд Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом он заявил по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Переговоры проходили 28 декабря в поместье руководителя Белого дома в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
«Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает её ракетами, не обстреливает ничем», — сказал Трамп на пресс-конференции, которую проводил совместной с Зеленским.
Американский лидер утверждает, что сейчас решаются вопросы по запуску этой станции. По его словам, электростанция находится в «довольно хорошем состоянии». Президент США также рассказал, что 28 декабря провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудил с ним, в частности, тему ЗАЭС.
«Её можно запустить немедленно, практически сразу. И это один из вопросов, которые я обсуждал с президентом Путиным», — заявил Трамп.
Кроме того, он поднял вопрос по объекту на встрече с Зеленским.
Напомним, 28 декабря генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в районе ЗАЭС введён временный режим прекращения огня. Он уточнил, что возле станции начали проводиться ремонтные работы на линиях электропередачи.
Ранее ЗАЭС предприятия Юрий Черничук сообщил, что сотрудники предприятия регулярно получают угрозы в свой адрес со стороны киевского режима. Глава объекта добавил, что украинская сторона пытается оказать моральное давление на персонал.