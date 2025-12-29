Трамп вспомнил о ложных обвинениях в связи с Россией

Ранее Трамп сообщил, что российский лидер выразил готовность оказать помощь Украине в восстановлении после урегулирования конфликта. По словам американского лидера, Владимир Путин был щедр в намерениях относительно поддержки Украины, включая поставки энергии и других ресурсов по низким ценам. Республиканец оценил свой телефонный разговор с президентом России перед встречей с Зеленским как «отличный». Американский лидер отметил, что в ходе беседы они обсудили почти все вопросы.