Трамп вспомнил о ложных обвинениях в связи с Россией

Президент США Дональд Трамп напомнил о трудностях, через которые он и российский лидер Владимир Путин проходили из-за обвинений в якобы вмешательстве России в выборы. Об этом американский лидер сообщил журналистам во Флориде по итогам встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским.

«Не забывайте, что мы прошли через мошенничество “Россия — Россия — Россия”. Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей», — подчеркнул Трамп, комментируя обвинения в связях с РФ, звучавшие после победы на выборах 2016 года.

Он отметил, что несмотря на эти обстоятельства, отношения с Путиным сложились конструктивно. Хозяин Белого дома уточнил, что обвинения, распространявшиеся в США в связи с выборами, препятствовали взаимодействию с Москвой. Он подчеркнул, что Министерство юстиции США в 2019 году официально подтвердило отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией. Президент РФ и республиканец неоднократно отвергали любые обвинения в неправомерных контактах.

Ранее Трамп сообщил, что российский лидер выразил готовность оказать помощь Украине в восстановлении после урегулирования конфликта. По словам американского лидера, Владимир Путин был щедр в намерениях относительно поддержки Украины, включая поставки энергии и других ресурсов по низким ценам. Республиканец оценил свой телефонный разговор с президентом России перед встречей с Зеленским как «отличный». Американский лидер отметил, что в ходе беседы они обсудили почти все вопросы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

