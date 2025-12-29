Трамп вспомнил о ложных обвинениях в связи с Россией

«Не забывайте, что мы прошли через мошенничество “Россия — Россия — Россия”. Которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей», — подчеркнул Трамп, комментируя обвинения в связях с РФ, звучавшие после победы на выборах 2016 года.
Он отметил, что несмотря на эти обстоятельства, отношения с Путиным сложились конструктивно. Хозяин Белого дома уточнил, что обвинения, распространявшиеся в США в связи с выборами, препятствовали взаимодействию с Москвой. Он подчеркнул, что Министерство юстиции США в 2019 году официально подтвердило отсутствие доказательств сговора Трампа с Россией. Президент РФ и республиканец неоднократно отвергали любые обвинения в неправомерных контактах.
Ранее Трамп сообщил, что российский лидер выразил готовность оказать помощь Украине в восстановлении после урегулирования конфликта. По словам американского лидера, Владимир Путин был щедр в намерениях относительно поддержки Украины, включая поставки энергии и других ресурсов по низким ценам. Республиканец оценил свой телефонный разговор с президентом России перед встречей с Зеленским как «отличный». Американский лидер отметил, что в ходе беседы они обсудили почти все вопросы.
