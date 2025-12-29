Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал об истории с «российским следом»: как «больные люди» пытались обвинить его и Путина

Трамп вспомнил, как прошёл с Путиным через обвинения в якобы вмешательстве.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским напомнил, через что ему и президенту РФ Владимиру Путину пришлось пройти. Хозяин Белого дома отметил, что «больные люди» пытались обвинить его и российского лидера в якобы вмешательстве в выборы в 2016 году.

Дональд Трамп отметил, что «ладит» с Владимиром Путиным. Он также снова обвинил демократов в создании ложной теории о «российском следе».

«Не забывайте, что мы прошли через мошенничество “Россия — Россия — Россия”, которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей», — поделился Дональд Трамп.

Американский лидер также сообщил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским может состояться. По его мнению, переговоры возможны в надлежащее время.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше