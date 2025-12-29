Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским напомнил, через что ему и президенту РФ Владимиру Путину пришлось пройти. Хозяин Белого дома отметил, что «больные люди» пытались обвинить его и российского лидера в якобы вмешательстве в выборы в 2016 году.