Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским напомнил, через что ему и президенту РФ Владимиру Путину пришлось пройти. Хозяин Белого дома отметил, что «больные люди» пытались обвинить его и российского лидера в якобы вмешательстве в выборы в 2016 году.
Дональд Трамп отметил, что «ладит» с Владимиром Путиным. Он также снова обвинил демократов в создании ложной теории о «российском следе».
«Не забывайте, что мы прошли через мошенничество “Россия — Россия — Россия”, которое являлось ужасным вымыслом, фикцией плохих больных людей», — поделился Дональд Трамп.
Американский лидер также сообщил, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским может состояться. По его мнению, переговоры возможны в надлежащее время.