В России госслужащих освободили от ежегодных деклараций: подробности

Путин отменил ежегодные декларации о доходах госслужащих.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательную ежегодную декларацию доходов для чиновников.

Изменения вступят в силу 1 января 2026 года.

Текст закона размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вносятся поправки, в том числе в закон «О Правительстве РФ» и антикоррупционное законодательство.

Вместо ежегодных деклараций вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом государственных служащих и членов их семей.

Государственная система «Посейдон» позволит вести постоянный контроль за финансами и имуществом госслужащих и их родственников в режиме реального времени. Платформа обеспечивает оперативное взаимодействие с данными налоговой службы, финансового мониторинга, реестра недвижимости и других государственных баз.

Закон обязывает чиновников предоставлять сведения в случае наступления предусмотренных обстоятельств. К примеру, если они приобретают имущество, цена которого больше общего дохода их семьи за три года.

Одновременно законодательно закреплена обязанность антикоррупционных служб проверять и анализировать все предоставляемые данные о доходах и расходах.

Накануне Путин также подписал закон, который вводит штрафы за обслуживание SIM-карт, если абонент ранее заблокировал их через сервис «самозапрета».

Штрафы установлены в следующем размере: для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, для компаний-операторов — от 300 до 500 тыс. рублей.

Тогда же президент РФ подписал закон о включении времени службы добровольцев СВО в стаж, необходимый для получения пенсии по выслуге лет.

Закон устанавливает, что каждый день службы в добровольческих формированиях приравнивается к двум дням стажа для пенсии по выслуге. Аналогично засчитывается и время работы в особых условиях.

Немногим ранее российский глава отменил обязательные работы в отношении некоторых категорий граждан. Например, документ освобождает от принудительных работ матерей детей с инвалидностью, одиноких отцов, воспитывающих ребенка до 3 лет или ребенка-инвалида, а также единственных усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних с ОВЗ.

