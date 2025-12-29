В США прошли переговоры Трампа с Зеленским — ключевые итоги встречи

По итогам переговоров с главарём киевского режима президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе. Он охарактеризовал встречу как «замечательную», отметив, что стороны близки к урегулированию. Американский лидер уточнил, что согласие по вопросам безопасности достигнуто примерно на 95%, а для полного решения осталось уладить 1−2 наиболее сложных вопроса. Сразу после личной встречи Зеленский и Трамп провели совещание по видеосвязи с лидерами ЕС, а также главами НАТО.