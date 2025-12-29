В США прошли переговоры Трампа с Зеленским — ключевые итоги встречи

Территориальный вопрос, в первую очередь судьба Донбасса, остаётся открытым и требует дальнейших переговоров. Окончательное урегулирование Украина должна будет вынести на референдум или утвердить в парламенте. При этом, согласно опросам, общественное мнение склоняется в пользу прекращения боевых действий.
Американский лидер анонсировал серию предстоящих контактов с бывшим комиком в ближайшие недели. Ближайшая встреча запланирована уже на 29 декабря. Европа возьмёт на себя значительную часть гарантий безопасности Украине, США также помогут.
По словам Зеленского, 20-пунктный мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности согласованы на 100%. Хозяин Белого дома заявил, что «если всё пойдёт хорошо», то до конца утверждения последних пунктов мирного плана останется несколько недель.
Трамп не видит особой необходимости в своём визите на Украину, даже если будет достигнута договорённость об урегулировании. Однако допускает обращение к Раде, если это поможет спасти тысячи жизней.
Президент США признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС.
Трамп допустил прямые переговоры Путина и Зеленского в «надлежащее время». Также стали известны составы рабочих групп по урегулированию конфликта. В состав американской команды вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и генерал Дэн Кейн. С украинской стороны участие в рабочей группе примут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов и замглавы МИД Украины Сергей Кислица.