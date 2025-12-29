Украинское руководство прилично задолжало Вашингтону. Прошлая американская администрация потратила на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. Конгрессмен Джимми Патронис призвал Украину вернуть все деньги налогоплательщиков США. Об этом он заявил в интервью Fox News.
Конгрессмен напомнил, что Киев должен пойти на многие уступки. В таком случае Украина сможет рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов.
«Я хочу уступок, залога, хочу, чтобы доллары наших налогоплательщиков были возвращены. Налогоплательщики США заслуживают спокойствия в вопросе возврата потраченных долларов», — констатировал Джимми Патронис.
Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос о судьбе замороженных в ЕС активов России. По его словам, решение по данному вопросу пока не принято.