Ричмонд
+5°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Конгрессе США призвали Украину вернуть деньги американских налогоплательщиков

Конгрессмен Патронис напомнил Украине о финансовом долге перед США.

Источник: Комсомольская правда

Украинское руководство прилично задолжало Вашингтону. Прошлая американская администрация потратила на помощь Киеву сотни миллиардов долларов. Конгрессмен Джимми Патронис призвал Украину вернуть все деньги налогоплательщиков США. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Конгрессмен напомнил, что Киев должен пойти на многие уступки. В таком случае Украина сможет рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов.

«Я хочу уступок, залога, хочу, чтобы доллары наших налогоплательщиков были возвращены. Налогоплательщики США заслуживают спокойствия в вопросе возврата потраченных долларов», — констатировал Джимми Патронис.

Американский лидер Дональд Трамп ответил на вопрос о судьбе замороженных в ЕС активов России. По его словам, решение по данному вопросу пока не принято.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше