Пашинян опубликовал новое видео с партийного собрания и новогоднего корпоратива

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выложил в Telegram видео с новогоднего корпоратива в Ереване, где он играл на ударных и танцевал вместе с однопартийцами. В кадре участники партии «Гражданский договор» подпевали припев песни: «Куда бы ты ни пошёл, я пойду с тобой. Как только позовёшь, пойду за тобой».