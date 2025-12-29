Пашинян опубликовал новое видео с партийного собрания и новогоднего корпоратива

Пашинян показал видео с новогоднего корпоративного собрания партии. Видео © Telegram / Նիկոլ Փաշինյան / Nikol Pashinyan.
«Добрый вечер и люблю всех», — подписал он публикацию.
На опубликованных кадрах видно, как Пашинян берёт в руки барабанные палочки и сопровождает музыкальный ритм танцем. Остальные участники корпоративного мероприятия активно подпевали и двигались в такт музыке. По информации пресс-службы премьера, мероприятие совмещало официальную часть партийного собрания и праздничное завершение года, при этом акцент делался на непринуждённую атмосферу.
В субботу Пашинян уже публиковал видео, где играет на ударных. Политическое собрание проходило в одном из ресторанов близ Еревана. Музыка была написана к его собственному стихотворению «Реальная Армения — Республика Армении». Министр экономики Армении уточнил, что премьер получил инструмент в подарок и учился играть несколько месяцев, что и позволило ему продемонстрировать навыки на новогоднем корпоративе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.