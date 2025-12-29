Зеленский анонсировал встречу с Трампом и лидерами Евросоюза в январе

«Мы согласились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы финализировать все обсуждавшиеся вопросы. Мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас, возможно, в Вашингтоне, также европейских лидеров и украинскую делегацию в январе», — заявил Зеленский.
Бывший комик уточнил, что стороны согласовали предварительную работу: команды проведут консультации в ближайшие недели для завершения проработки всех обсуждавшихся вопросов. Местом проведения будущего саммита может стать Вашингтон.
Позже в своём Telegram-канале Зеленский конкретизировал сроки подготовки. Он написал, что рабочие группы Украины и США встретятся уже на следующей неделе, чтобы «финализировать все обсужденные вопросы».
Ранее Трамп прокомментировал вопрос гарантий Украине. Он подчеркнул, что их следует ожидать прежде всего от Европы, однако США могут обеспечить поддержку европейским партнёрам в их формировании. Также Трамп сообщил, что по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным он увидел стремление России оказать помощь Украине в восстановлении после урегулирования конфликта.
