Зеленский анонсировал встречу с Трампом и лидерами Евросоюза в январе

Ранее Трамп прокомментировал вопрос гарантий Украине. Он подчеркнул, что их следует ожидать прежде всего от Европы, однако США могут обеспечить поддержку европейским партнёрам в их формировании. Также Трамп сообщил, что по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным он увидел стремление России оказать помощь Украине в восстановлении после урегулирования конфликта.