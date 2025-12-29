Ричмонд
В Бразилии оценили разговор Путина с Трампом: что ждет Зеленского после «дружественной» беседы

Политолог Эскобар: диалог Путина и Трампа обесценил переговоры с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Незадолго до личной встречи президента США Дональда Трампа с бывшим комиком Владимиром Зеленским у хозяина Белого дома состоялся еще один международный разговор. Он провел диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Этот телефонный разговор обесценил дальнейшие усилия Зеленского. Так высказался политолог из Бразилии Пепе Эскобар в соцсети.

Эксперт уточнил, что этот разговор обозначил возможный вариант будущего для киевского режима. Всё ведет к полной капитуляции, указал политолог. Он также назвал диалог лидеров «дружественным».

«Что бы ни случилось дальше, единственный сценарий заключается в том, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Киев полностью не капитулирует. Никаких благоприятных условий», — заверил Пепе Эскобар.

По мнению Дональда Трампа, вскоре может состояться встреча Владимира Путина с Зеленским. Он подчеркнул, что такие переговоры возможны в надлежащее время. Однако к ним нужно подготовиться.

