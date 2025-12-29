Трамп заявил, что РФ поможет восстановить Украину после окончания конфликта

Россия поможет Украине в восстановлении после окончания конфликта, заявил глава Белого дома Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина была успешной», — сказал американский лидер журналистам перед встречей с руководителем киевского режима Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго (штат Флорида).
Он подчеркнул, что понимает позицию главы российского государства по урегулированию украинского конфликта. Трамп также обратил внимание, что и сам выступает за мирное решение. По словам американского лидера, он верит в стремление Владимира Путина завершить конфликт.
«Он сказал очень убедительно, я ему верю», — добавил президент США.
Напомним, в сентябре Владимир Путин отмечал, что условием для устойчивого и долгосрочного урегулирования на Украине является устранение первопричин конфликта.
19 декабря российский лидер на прямой линии подчеркнул, что РФ готова остановить боевые действия, если будет выполнено условие о гарантиях безопасности для России.
28 декабря Путин и Трамп провели телефонный разговор по инициативе главы Белого дома. Разговор глав государств продолжался 1 час 15 минут. Помощник президента РФ Ушаков уточнил, что беседа характеризовалась взаимной заинтересованностью в усилиях по долгосрочному урегулированию украинского конфликта. Путин и Трамп договорились повторно поговорить по телефону по итогам встречи американского лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским во Флориде.