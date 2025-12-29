Фон дер Ляйен: На переговорах Трампа и Зеленского был достигнут прогресс

«Был достигнут хороший прогресс, который мы приветствуем. Европа готова продолжать работать с Украиной и нашими американскими партнёрами, чтобы закрепить этот прогресс. Первостепенное значение для этих усилий имеет наличие надежных гарантий безопасности с самого первого дня», — пишет фон дер Ляйен.