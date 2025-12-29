Фон дер Ляйен: На переговорах Трампа и Зеленского был достигнут прогресс

«Был достигнут хороший прогресс, который мы приветствуем. Европа готова продолжать работать с Украиной и нашими американскими партнёрами, чтобы закрепить этот прогресс. Первостепенное значение для этих усилий имеет наличие надежных гарантий безопасности с самого первого дня», — пишет фон дер Ляйен.
Ранее Владимир Зеленский и Дональд Трамп назвали состав рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине. В состав американской команды вошли госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и генерал Дэн Кейн. С украинской стороны участие в рабочей группе примут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов и замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.