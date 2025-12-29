Ричмонд
Трамп заявил о выгодах возобновления торговли с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление торговых отношений с Россией откроет новые возможности для американской экономики. Об этом республиканец сообщил в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Мы не смогли торговать в значительных объёмах или вообще торговать, что было очень обидно, потому что, как вы знаете, торговля с Россией могла бы принести большой успех. У них есть отличные земли, отличные полезные ископаемые и многое другое. А у нас есть то, что им очень нужно», — сказал американский лидер.

По его словам, торговля с Россией может расширить доступ к ресурсам и открыть новые рынки для США.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин выразил готовность оказать помощь Украине в восстановлении после урегулирования конфликта. Об этом Трамп заявил по итогам встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. По его словам, Путин был щедр в намерениях относительно поддержки Украины, включая поставки энергии и других ресурсов по низким ценам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

