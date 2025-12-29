Дмитриев заявил, что весь мир ценит усилия Трампа по установлению мира

Ранее Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго сообщил, что мирное урегулирование на Украине согласовано на 90%. Он отдельно отметил, что военная поддержка союзников согласована на 100%. Трамп рассказал, что процесс урегулирования конфликта на Украине перешёл в заключительную фазу и «контуры» сделки уже очерчены. По словам американского лидера, переговоры находятся на финальном этапе, однако их исход пока остаётся неопределённым.