Зеленский на встрече с Трампом оговорился, назвав Украину землёй генералов

28 декабря Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, стороны подошли очень близко к достижению соглашения. Вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, по словам американского лидера, решён на 95%. Встреча прошла в Мар-а-Лаго. Зеленский также сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%, а военная поддержка союзников согласована на 100%.