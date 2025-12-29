Ричмонд
Зеленский на встрече с Трампом оговорился, назвав Украину землёй генералов

Главарь киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в США оговорился, назвав Украину «землёй многих генералов». Выступление экс-комика проходило на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго.

Источник: Life.ru

«Я сказал “many generals”, но имел в виду “many generations”, — уточнил Зеленский, исправив ошибку.

Зеленский говорил на английском языке и перепутал слова generals (генералы) и generations (поколения).

28 декабря Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, стороны подошли очень близко к достижению соглашения. Вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, по словам американского лидера, решён на 95%. Встреча прошла в Мар-а-Лаго. Зеленский также сообщил, что 20-пунктный мирный план согласован на 90%, а военная поддержка союзников согласована на 100%.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

