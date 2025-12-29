Трамп признался, что понимает отказ России от перемирия с Украиной

Трамп заявил, что позицию России по поводу перемирия можно понять.
Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает позицию России, которая не готова идти на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Такое заявление он сделал 29 декабря на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в США.
Отвечая на вопрос о том, отказалась ли Россия от идеи перемирия для референдума или стороны не смогли договориться, Трамп отметил, что российский лидер опасается возобновления боевых действий после паузы. «Я понимаю эту позицию. Президент [Путин] твердо убежден в этом, но я думаю, что мы находим способы обойти это, но я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы знаете, нужно понимать другую сторону», — сказал Трамп, трансляцию его выступления вел Белый дом в соцсети X.
Американский лидер пояснил, что, по его данным, Москва не хочет оказаться в ситуации, когда прекращение огня будет использовано как тактическая пауза, а затем конфликт вспыхнет с новой силой. Он подчеркнул, что учитывает этот фактор при обсуждении возможных параметров урегулирования и предложений по проведению голосования на контролируемых территориях.
Помощник президента России Юрий Ушаков 28 декабря сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к единому мнению по поводу приостановки огня. Инициатива Киева о введении временного перемирия для подготовки референдума приводит лишь к затягиванию конфликта и «чревата возобновлением боевых действий», отметил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена рассматривать какие-либо инициативы о прекращении огня, поскольку уже имела негативный опыт подобных договоренностей. По его словам, весной 2022 года Россия и Украина сумели выработать соглашения по урегулированию, однако, как утверждает министр, в США или Великобритании не желали, чтобы конфликт завершился.