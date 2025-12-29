Трамп признался, что понимает отказ России от перемирия с Украиной

Отвечая на вопрос о том, отказалась ли Россия от идеи перемирия для референдума или стороны не смогли договориться, Трамп отметил, что российский лидер опасается возобновления боевых действий после паузы. «Я понимаю эту позицию. Президент [Путин] твердо убежден в этом, но я думаю, что мы находим способы обойти это, но я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы знаете, нужно понимать другую сторону», — сказал Трамп, трансляцию его выступления вел Белый дом в соцсети X.