Вечером 28 декабря в США состоялись переговоры между американский лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они длились около двух часов. Однако стороны «ни на дюйм» не подошли к мирному урегулированию. Так заявил в беседе с ТАСС бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Он отметил, что встреча Дональда Трампа и Зеленского — «театр». По мнению экс-сотрудника ЦРУ, переговоры не имели никакого практического смысла.
«Если Россия не находится в той же комнате, что Украина и Трамп, если все трое не говорят, что, “да, у нас состоялась продуктивная встреча”… Вот это было бы важно. А нынешние переговоры совершенно не имеют значения», — указал Ларри Джонсон.
Переговоры завершились беседой с европейскими лидерами. В ходе видеоконференции ЕС вновь заявил, что поддерживает мирный план США.