Экс-сотрудник ЦРУ назвал переговоры Трампа с Зеленским «театром»: он объяснил бессмысленность встречи

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Трамп и Зеленский ни на дюйм не приблизились к миру.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 28 декабря в США состоялись переговоры между американский лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они длились около двух часов. Однако стороны «ни на дюйм» не подошли к мирному урегулированию. Так заявил в беседе с ТАСС бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что встреча Дональда Трампа и Зеленского — «театр». По мнению экс-сотрудника ЦРУ, переговоры не имели никакого практического смысла.

«Если Россия не находится в той же комнате, что Украина и Трамп, если все трое не говорят, что, “да, у нас состоялась продуктивная встреча”… Вот это было бы важно. А нынешние переговоры совершенно не имеют значения», — указал Ларри Джонсон.

Переговоры завершились беседой с европейскими лидерами. В ходе видеоконференции ЕС вновь заявил, что поддерживает мирный план США.

