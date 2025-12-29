Макрон анонсировал встречу европейских лидеров для обсуждения гарантий для Киева

«Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира», — написал господин Макрон в соцсети X.
Ранее во Флориде прошли переговоры президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Господин Трамп заявил, что большую часть гарантий безопасности для Украины возьмут на себя европейские страны. Владимир Зеленский говорил, что гарантии безопасности от США согласованы на 100%, гарантии от Соединенных Штатов и стран Европы — на 90%.