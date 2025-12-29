Ричмонд
Зеленский перепутал английские слова на встрече с Трампом: он говорил о генералах вместо поколений

Зеленский оговорился и назвал Украину землёй многих генералов перед Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции во Флориде перепутал английские слова. Он вел речь о «генералах» вместо «поколений». Всё происходило на глазах у журналистов и президента США Дональда Трампа.

Зеленский назвал Украину землей «многих генералов». Такое словосочетание он применил, когда рассказывал о ходе конфликта в регионе.

«Для нашего общества, конечно, очень сложно выбирать и голосовать, потому что это его земля — земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов… поколений», — продолжил монолог Зеленский.

По словам бывшего комика, Киеву и Вашингтону удалось достичь договоренностей по изложенным Украиной 20 пунктам плана. Как добавил американский лидер, стороны добились «большой детализации».

