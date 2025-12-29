Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали «театром» встречу Трампа и Зеленского

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского лишена всякого смысла и не дала никаких результатов. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Источник: AP 2024

По его словам, для того, чтобы достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта, участие России является обязательным условием. Он предположил, что встречи, подобные сегодняшней, нужны лишь для отвлечения внимания общественности.

«Нынешние [переговоры] совершенно не имеют значения. Это просто театр. Это не продвинуло мирный процесс ни на дюйм», — сказал эксперт.

Ранее об отсутствии прогресса по итогам переговоров Трампа и Зеленского высказался корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун. «Они говорили о больших успехах. Но, похоже, они не сдвинули и не изменили позиции ни по одному из ключевых вопросов», — заявил он.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше