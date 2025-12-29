В США назвали «театром» встречу Трампа и Зеленского

Ранее об отсутствии прогресса по итогам переговоров Трампа и Зеленского высказался корреспондент британского телеканала Sky News Марк Стоун. «Они говорили о больших успехах. Но, похоже, они не сдвинули и не изменили позиции ни по одному из ключевых вопросов», — заявил он.