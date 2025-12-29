Трамп понимает позицию Путина о бессмысленности временного прекращения огня

Ранее Дональд Трамп напомнил о трудностях, через которые он и Владимир Путин проходили из-за обвинений во вмешательстве России в выборы. Он отметил, что несмотря на эти обстоятельства, отношения с Путиным сложились конструктивно. Хозяин Белого дома уточнил, что обвинения, распространявшиеся в США в связи с выборами, препятствовали взаимодействию с Москвой.