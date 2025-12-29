Ричмонд
Трамп понимает позицию Путина о бессмысленности временного прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил о понимании позиции российского лидера Владимира Путина касательно отказа от временного прекращения огня. Об этом республиканец высказался во время пресс-конференции по итогам встречи с экс-комиком Владимиром Зеленским.

Источник: Life.ru

Отвечая на вопросы журналистов о телефонном разговоре с Путиным, республиканец отметил, что пока речь о приостановке боевых действий не идёт. По его словам, российский президент не хочет начинать всё снова после паузы.

«Я понимаю президента Путина с этой точки зрения. Нужно понимать другую сторону. И знаете, я на стороне мира, я на стороне прекращения войны. Но полагаю, что это проблема, решение которой будет найдено», — отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп напомнил о трудностях, через которые он и Владимир Путин проходили из-за обвинений во вмешательстве России в выборы. Он отметил, что несмотря на эти обстоятельства, отношения с Путиным сложились конструктивно. Хозяин Белого дома уточнил, что обвинения, распространявшиеся в США в связи с выборами, препятствовали взаимодействию с Москвой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

