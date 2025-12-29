Зеленский продемонстрировал беспокойство после переговоров с Трампом

Ранее Владимир Зеленский сообщил о договорённости провести в январе новую встречу на высоком уровне. По его словам, на неё будут приглашены президент США Дональд Трамп, европейские лидеры и украинская делегация. Он уточнил, что стороны согласовали предварительную работу: команды проведут консультации в ближайшие недели для завершения проработки всех обсуждавшихся вопросов. Местом проведения будущего саммита может стать Вашингтон.