Альбин Курти провозгласил победу партии «Самоопределение» на выборах в Косово

На досрочных выборах в парламент самопровозглашённого Косова партия косовских сербов «Сербский список» получает все десять мандатов, зарезервированных для сербского меньшинства. Об этом заявил председатель политической силы Златан Элек, поблагодарив сербское население края за высокую поддержку и единство.

Источник: Life.ru

«Я хотел бы поблагодарить сербский народ на всей территории Косово и Метохии, который продемонстрировал солидарность, единство и сплочённость, поддержал свою Сербию и отдал “Сербскому списку” 90% голосов. Что касается сербских общин, то “Сербский список” получил 41 850 голосов, что на данный момент означает, что все 10 мандатов находятся в руках сербского народа», — приводит слова политика портал «Косово онлайн».

По данным косовского ЦИК, в населённых албанцами районах с большим отрывом лидирует движение действующего премьера Альбина Курти «Самоопределение», набравшее около 49,4% голосов. Сам Курти уже провозгласил «историческую» победу своей партии, призвав оппозицию к сотрудничеству в парламенте.

«Девятого февраля победило движение “Самоопределение”, а 28 декабря победили народ и республика Косово. Поздравляю с величайшей победой в истории этой страны», — прокомментировал победу Курти на брифинге в штабе политсилы.

Выборы были назначены после длительного политического кризиса и неспособности парламента сформировать устойчивое правительство. Несмотря на победу, движение Курти, как и ранее, может столкнуться с необходимостью сложных коалиционных переговоров для создания большинства. Общая явка на выборах составила около 45%, при этом в сербских районах активность избирателей была существенно выше.

Ранее Александр Вучич сообщил журналистам, что первая крупная фабрика по производству беспилотников в Сербии начнёт работу уже в конце марта или начале апреля. Он отметил, что текущие объёмы БПЛА и дронов-камикадзе на складах способны вызвать удивление, а закупки продолжаются.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

