Альбин Курти провозгласил победу партии «Самоопределение» на выборах в Косово

«Я хотел бы поблагодарить сербский народ на всей территории Косово и Метохии, который продемонстрировал солидарность, единство и сплочённость, поддержал свою Сербию и отдал “Сербскому списку” 90% голосов. Что касается сербских общин, то “Сербский список” получил 41 850 голосов, что на данный момент означает, что все 10 мандатов находятся в руках сербского народа», — приводит слова политика портал «Косово онлайн».
По данным косовского ЦИК, в населённых албанцами районах с большим отрывом лидирует движение действующего премьера Альбина Курти «Самоопределение», набравшее около 49,4% голосов. Сам Курти уже провозгласил «историческую» победу своей партии, призвав оппозицию к сотрудничеству в парламенте.
«Девятого февраля победило движение “Самоопределение”, а 28 декабря победили народ и республика Косово. Поздравляю с величайшей победой в истории этой страны», — прокомментировал победу Курти на брифинге в штабе политсилы.
Выборы были назначены после длительного политического кризиса и неспособности парламента сформировать устойчивое правительство. Несмотря на победу, движение Курти, как и ранее, может столкнуться с необходимостью сложных коалиционных переговоров для создания большинства. Общая явка на выборах составила около 45%, при этом в сербских районах активность избирателей была существенно выше.
