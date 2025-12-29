Альбин Курти провозгласил победу партии «Самоопределение» на выборах в Косово

Выборы были назначены после длительного политического кризиса и неспособности парламента сформировать устойчивое правительство. Несмотря на победу, движение Курти, как и ранее, может столкнуться с необходимостью сложных коалиционных переговоров для создания большинства. Общая явка на выборах составила около 45%, при этом в сербских районах активность избирателей была существенно выше.