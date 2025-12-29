Трамп и Зеленский выступили по итогам переговоров: они заявили о прогрессе

По словам Дональда Трампа, Владимир Путин хотел бы совместной встречи с участием Зеленского. Президент Соединенных Штатов пояснил, что такая беседа может состояться. Однако переговоры возможны только в надлежащее для этого время. Хозяин Белого дома подтвердил, что такие контакты в любом случае будут. Сейчас к ним нужно тщательно подготовиться.