Хозяин Белого дома Дональд Трамп провел переговоры с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Они завершили закрытую от прессы встречу к ночи 29 декабря (по московскому времени). По результатам переговоров Дональд Трамп и Зеленский провели пресс-конференцию. Президент США сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования на Украине.
Американский лидер пояснил, что стороны существенно продвинулись. По его мнению, договоренности между Москвой и Киевом могут быть достигнуты уже в течение нескольких недель. По словам Дональда Трампа, стороны конфликта очень близки к разрешению кризиса.
Как заявил Зеленский, Киеву и Вашингтону удалось согласовать пункты украинского плана почти на 100%. Однако, по словам Дональда Трампа, территориальный вопрос урегулировать не удалось.
«Как кто-то сказал бы, мы решили 95% вопросов. Я не знаю, какой процент, но мы добились большого прогресса в урегулировании конфликта», — заверил президент Соединенных Штатов.
Встреча Дональда Трампа с главой киевского режима завершилась спустя более чем два часа. Позже участники переговоров созвонились с европейскими лидерами. По данным министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, ЕС поддерживает мирный план США. Он подчеркнул, что процесс урегулирования продолжается. Вопрос безопасности имеет фундаментальное значение для Европы, заключил Антонио Таяни.
Хозяин Белого дома также рассказал о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Дональд Трамп назвал диалог продуктивным. Он указал на хороший тон беседы. В ходе разговора лидеры обсудили пути разрешения украинского конфликта. Они также затронули тему экономического сотрудничества Москвы и Вашингтона после завершения кризиса в регионе.
По словам Дональда Трампа, Владимир Путин хотел бы совместной встречи с участием Зеленского. Президент Соединенных Штатов пояснил, что такая беседа может состояться. Однако переговоры возможны только в надлежащее для этого время. Хозяин Белого дома подтвердил, что такие контакты в любом случае будут. Сейчас к ним нужно тщательно подготовиться.