Макрон и Стубб отчитались об итогах переговоров с Зеленским и Трампом

«Сегодня вечером я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Дональдом Трампом. Затем я поговорил с Зеленским. Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира», — сообщил Макрон.