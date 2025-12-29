Макрон и Стубб отчитались об итогах переговоров с Зеленским и Трампом

Стубб назвал разговор «хорошим», а также отметил, что европейские лидеры работают «над достижением справедливого и прочного мира».
«Сегодня вечером я вместе с несколькими другими европейскими лидерами принял участие в обмене мнениями с Зеленским и Дональдом Трампом. Затем я поговорил с Зеленским. Мы добиваемся прогресса в вопросе гарантий безопасности, которые будут иметь центральное значение для построения справедливого и прочного мира», — сообщил Макрон.
Кроме того, французский президент отметил, что в начале января планируется собрать членов «Коалиции желающих» в Париже, чтобы согласовать конкретный вклад каждой страны.
Ранее об итогах разговора европейских лидеров, Трампа и Зеленского сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, на переговорах был достигнут «хороший прогресс». Она отметила, что Европа готова работать дальше для закрепления успехов. Фон дер Ляйен намерена обеспечить надёжные гарантии безопасности с «самого первого дня».
