Туск и Навроцкий устроили перепалку в соцсети Х после слов об угрозе с Запада

«Президент Навроцкий снова назвал Запад главной угрозой для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком (Навроцкий, Браун, Ментцен, ПиС) и нашей коалицией. Спор смертельно серьезен, спор о наших ценностях, безопасности, суверенитете. Восток или Запад», — написал Дональд Туск в соцсети Х.