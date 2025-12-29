Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Европу и ЕС главными препятствиями к урегулированию украинского кризиса. Глава МИД отметил, что в Евросоюзе открыто говорят о подготовке к вооружённому конфликту с РФ. Он также обратил внимание на недавние попытки европейских стран согласовать передачу Украине замороженных российских активов.