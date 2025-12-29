Европейские лидеры провели телефонный разговор с руководителем Белого дома Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским, которые встретились в американском штате Флорида, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
По его словам, эта беседа длилась около одного часа. Стубб отметил, что стороны обсуждали «конкретные действия» по урегулированию украинского конфликта.
«Звонок длился час. Мы обсудили конкретные шаги по тому, как окончить», — написал политик на своей странице в социальной сети X*.
Финский лидер уточнил, что, кроме него, в числе участников разговора были президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Польши Кароль Навроцкий, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава норвежского правительства Йонас Гар Стере и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Европу и ЕС главными препятствиями к урегулированию украинского кризиса. Глава МИД отметил, что в Евросоюзе открыто говорят о подготовке к вооружённому конфликту с РФ. Он также обратил внимание на недавние попытки европейских стран согласовать передачу Украине замороженных российских активов.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.